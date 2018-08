Après la vidéo inspirée d'une histoire vraie et appelée "L’histoire de Lucas", Mustapha et Vincent, deux collègues de la Stib, reviennent avec une vidéo "choc" afin de sensibiliser sur le danger de descendre sur les voies du métro.

On y voit la vie d'une jeune fille à travers son nouveau smartphone, jusqu'à ce que celui-ci tombe sur les voies du métro et qu'elle décide de descendre pour le récupérer.

À travers cette vidéo, la Stib rappelle que chaque jour, des voyageurs laissent tomber des objets sur les voies du métro et souligne le danger de décider d'aller le récupérer soi-même. Non seulement, il est difficile de remonter sur le quai une fois qu'on se trouve sur les voies, mais en plus, un métro qui circule à 40km/h met plusieurs mètres à s'arrêter. "De plus, au milieu des voies de métro se trouve ce que l’on appelle le troisième rail, où le courant nécessaire à la circulation du métro circule. Ce rail est alimenté par un courant de 900 volt. Toute personne qui touche ce rail risque de se faire électrocuter", précise la Stib sur sa page Stibstories