Les deux voyous avaient déjà été interpellés deux jours plus tôt pour vol avec violence, dans le même quartier.

Le mercredi 21 novembre à 17 h 45, à la station de tram Lemonnier, l’attention d’une équipe des trekkers est attirée par trois jeunes hommes visiblement à la recherche d’une victime à dépouiller. Après plusieurs observations non concluantes, A. repère une jeune fille assise dans un tram occupée à manipuler son GSM.

Après avoir fait signe à ses complices de s’approcher, il attend que retentisse la sonnerie de fermeture des portes dudit tram et que Y. ait pris place afin d’en empêcher la fermeture effective pour arracher le GSM convoité. Sa victime n’entendant pas se faire délester de la sorte, s’agrippe à son agresseur qui n’hésitera pas à la traîner au sol. Le suspect sera interpellé tandis que sa victime se trouve entre le tram dont elle a été arrachée et le quai. Se sentant appréhendé, A. a jeté le GSM sous le tram, non endommagé, il a pu être restitué à la victime choquée.

Deux jours plus tôt, en soirée, R. et Y. avaient déjà été interpellés par la police pour un autre tentative de vol avec violence, également commis aux abords de la station Lemonnier. Cette fois-ci, les suspects, trois mineurs en situation de séjour illégal, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires.