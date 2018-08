Plusieurs coups de feu avaient été tirés dans les rues Théodore Verhaegen et Stercx.

Quatre suspects ont été interpellés mercredi dans le cadre d'un dossier de tentative de meurtre à Saint-Gilles remontant au 3 décembre 2017. Plusieurs coups de feu avaient alors été tirés avec des armes lourdes rue Théodore Verhaegen et rue Stercx, sans faire de victimes.

Mercredi, la police a également mis la main sur 540 grammes de stupéfiants, 7.000 euros et un fusil de chasse, indique mercredi le parquet de Bruxelles. La police locale avait ouvert une enquête à la suite de la fusillade survenue fin 2017. Ce mercredi, neuf perquisitions ont été menées dans le cadre de ce dossier à Bruxelles, Evere, Saint-Gilles, Laeken et Saint-Josse-ten-Noode. Quatre suspects ont été interpellés et mis à la disposition du parquet.

Lors des perquisitions, la police a découvert 389 grammes de cocaïne, 69 grammes d'héroïne, 53 grammes de marijuana, 29 grammes d'amphétamines, 696 grammes de produit de coupe, une arme de chasse et la somme de 7.000 euros.