Vous le savez sûrement déjà mais cette année, le traditionnel feu d’artifice de Bruxelles sera tiré, non pas depuis le centre-ville, mais depuis l’Atomium, monument emblématique de la capitale. Et les festivités débuteront vers 22 h 30 avec la venue d’un DJ. Vers 23 h, la compagnie Theater Tol proposera un opéra moderne en lumière. Anges, musiciens, danseurs et bicyclettes évolueront dans les airs.

Peu avant minuit, le décompte sera projeté sur le Palais 5, d’où sera tiré le feu d’artifice qui durera pas moins de… 17 minutes ! Un hommage tout particulier sera rendu à Johnny Hallyday, récemment disparu.

Les organisateurs et la police de Bruxelles-Ixelles conseillent aux fêtards de se rendre sur le site en transports en commun. D’autant plus que, dès minuit, le réseau Stib sera gratuit et que de nombreuses voiries seront fermées à la circulation, dont le boulevard du Centenaire et les avenues de Madrid et Impératrice Charlotte. Le parking du Kinépolis sera également inaccessible. En revanche, les navetteurs sont invités à se garer au parking C. Outre les arrêts de métro Houba-Brugman et Heizel, les spectateurs pourront se rendre sur le site en tram via les lignes 3, 7, 19, 51 et 93.

Un dispositif de sécurité sera mis en place. À partir de 20 h 30, le site de l’événement sera totalement fermé au public pour des questions d’organisation. Afin de faciliter le travail des services de sécurité, la Ville de Bruxelles conseille d’éviter les sacs à dos. Quant aux bouteilles en verre, celles-ci seront interdites.