La police fédérale a ouvert une enquête concernant l'incident survenu jeudi matin au cours duquel une vélo a été jeté sur une caténaire à Jette.

Le collecteur à arc du train qui circulait de Termonde vers Bruxelles Midi a été coincé vers 06h50 et a engendré d'importantes perturbations sur le rail. La police fédérale des chemins de fer a dressé un procès-verbal, indique le service presse de la police fédérale. L'incident a momentanément interrompu la circulation sur la ligne 28 (ring ferroviaire de Bruxelles) et 50 (ligne entre Bruxelles et Gand). La ligne 50A, sur laquelle circulent les trains IC entre Bruxelles et Gand, est accessible. La SNCB conseille aux voyageurs de poursuivre le trajet via les transports en commun de la STIB et de De Lijn. On ignore encore combien de temps dureront les perturbations.

Infrabel estime pour sa part que ce vélo a vraisemblablement été jeté d'un pont. Le gestionnaire de réseau qualifie les faits d'acte de vandalisme inacceptable.