Trois sans-abris âgés de 24, 34 et 45 ans ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés de tentative de meurtre, traitement inhumain et séquestration arbitraire comme auteurs ou coauteurs sur un autre sans domicile fixe.

Ils comparaîtront lundi prochain devant la chambre du conseil, qui décidera de leur éventuel maintien en détention préventive, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Une patrouille de la police locale s'était rendue mercredi dans la rue Grétry après qu'un témoin eut signalé qu'un homme avait été frappé et y était retenu dans la cave d'une habitation. Sur place, les agents ont découvert un homme inconscient, attaché à l'aide d'une corde autour du cou et baignant dans une mare de sang. La victime a été transportée dans un état critique à l'hôpital.

D'après l'enquête, l'immeuble où il a été trouvé était squatté par des sans-abri. Une dispute y aurait éclaté et un des suspects aurait volé le portefeuille de la victime pour ensuite retirer de l'argent avec sa carte bancaire. La victime aurait été retenue dans la cave et aurait reçu plusieurs coups violents sur le corps et au visage.

Les trois suspects, identifiés grâce à l'enquête, ont été arrêtés en rue dans le courant de la soirée.