C’est dingue cette folie autour des burgers. Même si l’arrivée de marques de fast-food fait la Une de l’actu (merci le marketing…), rien ne vaut le vrai burger maison. Celui qui évite les chichis, les sauces qui se superposent et finalement les goûts indéfinissables.

Roland Debuyst a tenu jadis un restaurant étoilé, il fut même médaillé d’argent au Bocuse d’Or 1997. Désormais, outre des missions de consultance, il jongle entre plusieurs restaurants comme l’Orange à Nossegem ou le Mariadal à Zaventem mais a aussi lancé la brasserie Alfons sur le Markt de Grand-Bigard. Vous pourriez croire qu’il est rassasié d’autant qu’il vient de se retirer d’un projet… burger qu’il a assisté à la naissance. Mais l’esprit d’entreprise, c’est plus fort que lui.

Une belle opportunité s’est présentée à lui à Zaventem dans une splendide demeure type flamand en face de l’église (avec un parking aisé à deux pas) et il a sauté sur l’opportunité pour lancer Alfons Burger, le petit frère version burger de l’enseigne de Grand-Bigard.

"Je veille à la qualité du pain (avec le boulanger Laurent Richard de La Fleur du Pain), dit-il. Mais aussi à faire des burgers les plus simples possible. Revenir à l’essentiel et ne pas charger inutilement le burger."

Le cadre invite à l’évasion et la terrasse, ombragée quand le soleil frappe, sent bon les vacances. De la lumière, des couleurs chaudes, un bar, une terrasse et… onze burgers différents au nom parfois évocateurs parfois même poétiques : le Pata Negra, le Frenchy, le Cardini, le Biquette, ou encore l’Uncle Sam ou le Big Ben. Pour l’accompagnement, des frites évidemment mais aussi de délicieuses frites à la patate douce. Doux les prix le sont aussi. À partir de 10€ et jusqu’à 17€ pour le burger le plus costaud. Du moins pour la version dite regular qui est déjà bien servie mais, pour les grosses faims, vous pouvez opter pour la version XXL ou large si vous préférez.

Même si l’enseigne n’en est qu’à ses débuts, elle recueille déjà un beau succès. Auprès des amateurs de burgers mais aussi auprès des curieux qui, sans être des fans de ce type de repas, y trouvent également leur bonheur. Dans les prochains mois, Roland Debuyts compte inviter six amis restaurateurs pour décliner un burger à leur façon et le mettre à la carte durant deux mois. C’est ici que l’on invente le terme de burgernomie.

Prendre simplement un verre entre amis, c’est aussi possible puisque le restaurant est ouvert non-stop de 11h30 à 22 h.

Alfons Burger

Parklaan, 15 1930 Zaventem

Tél. : 02/828.50.30 Ouvert du lundi au samedi www.alfonsburger.be