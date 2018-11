La jeune fille de 13 ans a été vue pour la dernière fois lundi 19 novembre vers 18h.

La police fédérale a publié, sur son site internet mercredi matin, un avis signalant la disparition d'une jeune fille mineure à Uccle. L'avis de recherche est diffusé à la requête du parquet de Bruxelles, en collaboration avec Child Focus.

La jeune fille âgée de 13 ans, nommée Rekaya Makhoukhi, a été vue pour la dernière fois dans le centre "Maison pour Jeunes Filles" situé rue Basse à Uccle lundi 19 novembre 2018, vers 18h. Depuis lors, elle ne s'est plus manifestée, selon la police.

Rekaya est d'origine marocaine. Elle mesure 1m60 et est de corpulence mince.

Elle a une silhouette mince et des cheveux noirs, courts et bouclés. Elle a les yeux bruns foncés et s'exprime en français et en arabe, précise l'avis.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un jean bleu, de baskets, d'un pull bleu marine et d'une veste en peau de pêche grise avec de la fourrure.

Les personnes qui disposeraient d'informations sont invitées à contacter la police fédérale via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via un formulaire en ligne