Une patrouille de la zone de police Marlow (Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort) est intervenue ce mercredi vers 2 heures du matin dans le quartier Bourdon. Les policiers ont contrôlé un véhicule de location partagée qui circulait avec ses phares éteints.





La police a procédé à la fouille de la voiture. Ils ont découvert plusieurs paquets de frites fraîches, des pots de sauce et des accessoires de friterie au sein de l’habitacle. L’homme n’a pas pu apporter une justification à la présence des biens dans la voiture et n’était pas sous l’influence de l’alcool.





Une enquête a été réalisée et les policiers ont constaté qu’aucune friterie d’Uccle n’avait été cambriolée. Suite à un réquisitoire, la police a pu observer la puce de traçage de la voiture et a repéré un arrêt de la part du véhicule dans la commune toute proche de Drogenbos. Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux et ont constaté que la porte de la friterie située à proximité du signal d’arrêt était fracturée.