"Le bourgmestre démissionnaire d'Uccle a annoncé qu'il renonçait à la rémunération de bourgmestre à laquelle il pouvait encore prétendre pendant quelques semaines jusqu'à la désignation de son successeur. Il n'a par contre pas précisé qu'il avait demandé de pouvoir bénéficier à partir de ce moment de sa pension de bourgmestre", explique Marc Cools.

"Une pension qu'il va pouvoir cumuler avec son traitement de député (environ 10.000 euros brut par mois). Même si le cumul après 65 ans d'une pension et d'autres revenus professionnels est légal, la décence aurait voulu qu'il attende de ne plus être parlementaire pour pouvoir bénéficier de sa pension de bourgmestre. D'autant plus que son épouse est également députée bruxelloise et que tous deux ont encore d'autres mandats rémunérés", ajoute encore l'échevin ucclois.

Pour rappel, la section MR d'Uccle a élu dimanche 25 juin dernier Boris Dilliès (MR) comme bourgmestre de l'entité en remplacement de Armand De Decker. Une fonction que briguait également Marc Cools.

Thibaud Wyngaard, chef de groupe Ecolo au conseil communal a tenu à réagir à ces propos :"Si les informations dévoilées par Marc Cools sont exactes, c’est certes légalement inattaquable mais c’est moralement très discutable, pour ne pas dire franchement inopportun. Qui plus est dans le contexte actuel et dans le chef d’un maïeur sortant qui se doit, nous l’avons dit en d’autres occasions, d’endosser un rôle d’exemplarité. On se souviendra qu’il été reproché, à juste titre, au bourgmestre de la Ville de Bruxelles de percevoir des indemnités de sortie alors qu’il occupait au même moment plusieurs mandats rémunérés. Nous ne manquerons pas d’interpeller le collège au sujet de ce qui précède à la rentrée. Ecolo Uccle continuera en effet à se battre pour une gestion plus éthique et davantage de transparence, un cadastre des mandats a ainsi été mis en ligne sur le site de la commune à notre initiative. Voilà en tout cas un épisode qui ne va pas participer à restaurer l’image de notre commune, c’est regrettable."