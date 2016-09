Un 18h new look et une émission 100% futsal: BX1 renforce sa grille du week-end

Bruxelles

La plus bruxelloise des chaînes de télé fait aussi sa rentrée avec des nouveautés. Deux émissions viendront, en effet, renforcer la grille du week-end de BX1.

Au niveau de l’information, la programmation avait déjà été revue en février dernier puisque la formule tout en images du journal télévisé qui était initialement diffusée uniquement le dimanche avait été dupliquée le samedi. Mais une étape supplémentaire sera franchie ce week-end puisque le 18h sera "humanisé". La formule tout en images laissera la place à un présentateur en chair et en os qui fera le point sur l’actualité du week-end depuis un tout nouveau studio installé au beau milieu de la rédaction. Les 18h seront présentés en alternance par Marie Berckvens, Arnaud Despiegelaere et Michel Geyer.

Cette nouvelle formule permettra notamment à BX1 d’être en direct sur des événements importants comme la City Parade ou le Dimanche sans voiture. En cas d’actualité particulièrement chaude, le nouveau studio pourrait aussi être utilisé en semaine. "Cette nouvelle régie qui nécessite moins de personnel que notre studio habituel nous permettra de prendre l’antenne plus rapidement avec des directs de journaliste sur le terrain", explique Jean-Jacques Deleeuw, directeur de l’information à BX1.

Autre nouveauté au rayon sport : une émission entièrement consacrée au futsal qui sera diffusée à 18h15 juste après le journal. Pour le plus grand bonheur des adeptes d’acrobaties, de cabrioles, de dribbles et de buts, Pierre-Alexis Matton proposera chaque samedi dans Foutsal les résultats, interviews et les extraits des matches de D1 de Futsal. BX1 devient ainsi la seule chaîne belge à proposer un rendez-vous hebdomadaire de futsal permettant de faire connaître les joueurs et les entraîneurs des quatre clubs bruxellois, des quatre clubs wallons et des trois clubs flamands qui s’affrontent chaque vendredi soir.

Enfin, une émission spéciale retransmettra en direct la soirée Mixity, un show de deux heures consacré à la diversité musicale de notre capitale, qui se déroulera le vendredi 30 septembre au Mont des Arts.