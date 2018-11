Un automobiliste mineur d'âge a renversé un piéton vendredi dernier à Saint-Gilles avant de commettre un délit de fuite. La victime a été transportée à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. Le suspect a été intercepté. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait pris la fuite pour échapper à un contrôle de police, indique lundi le parquet de Bruxelles.



Les faits se sont produits vendredi dernier avenue Adolphe Demeur à Saint-Gilles, où un automobiliste a heurté une personne qui traversait sur un passage pour piétons. L'homme a quitté les lieux et a encore heurté deux véhicules durant sa fuite. Lui et son passager ont ensuite abandonné le véhicule sur la place de la barrière de Saint-Gilles et ont continué à pied.

Le conducteur du véhicule, mineur, a été interpellé pour des faits d'accident avec blessé et délit de fuite.