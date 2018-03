Un cas de méningite a été détecté dans une école d'Anderlecht, l'Institut Notre-Dame Willemyns.

Les autres enfants de l'école ont reçu le traitement antibiotique indiqué, rapporte dimanche RTL-TVI. Lors de la fancy-fair organisée hier/samedi à l'école, le directeur de l'établissement a convié les parents à une réunion de crise le soir-même. "On est revenu et le centre de prévention de santé de la commune s'est déplacé avec des médecins et des équipes d'infirmières. Ils nous ont un peu informés quant aux symptômes puis les enfants ont reçu des antibiotiques", a expliqué un parent d'élève à RTL-TVI.

"Cela a bien été géré dans le sens où l'ensemble de l'école a été contacté. Le fait que ça soit tombé le jour de la fancy-fair a permis de faire passer le message rapidement à l'ensemble des parents. 95% des élèves présents ont pu recevoir la dose d'antibiotiques nécessaire qui permet que la situation ne devienne pas dramatique", a de son côté indiqué le directeur de l'école, Stéphane Rijmemans.