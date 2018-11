La scène se déroule mardi matin, vers 9h00, selon nos confrères de RTL Info. Alerté par des bruits, un professeur capte une discussion entre élèves, dans un couloir. Il aperçoit l'un d'eux en train de manipuler une arme et s'en empare, avant d'appeler la police.

Une information confirmée par Denis Goeman, substitut du procureur du roi de Bruxelles, auprès de nos confrères: "Je peux vous confirmer que les policiers ont été appelés dans une école à Anderlecht pour un élève qui aurait exhibé une arme, a expliqué Denis Goeman, substitut du procureur du roi de Bruxelles. Les policiers évidemment sont intervenus. Ils ont pu interpeller un suspect, un jeune homme âgé de 20 ans. Et ils ont pu également retrouver l'arme qu'il avait exhibée : il s'agit d'un pistolet d'alarme, qui s'assimile à une Beretta 9 mm."

Aucune personne n'a été blessée. Toutefois, la détention et l'exhibition d'une arme par un élève, qui plus est, à l'intérieur de l'école, sont fermement condamnées par la loi. Selon le parquet de Bruxelles, interrogé par RTL, l'élève risque de lourdes sanctions. "C'est passible de 5 ans d'emprisonnement (...) Même si c'est pour montrer, exhiber (...) c'est tout à fait malvenu et les conséquences peuvent être très graves."

Le jeune, connu pour des faits de vol avec violence, a été interpellé et doit comparaître prochainement devant la justice.