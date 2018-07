Un homme de 28 ans a été grièvement blessé lors d'une fusillade qui s'est produite mardi matin dans les alentours de la gare du Midi, indique la zone de police de Bruxelles Midi (Saint-Gilles, Forest, Anderlecht).

Les deux auteurs présumés ont pris la fuite et sont recherchés. La fusillade a éclaté mardi matin vers 06h30 dans la rue de l'Argonne à Saint-Gilles où, pour une raison inconnue, deux hommes ont ouvert le feu sur un troisième. Ce dernier a été atteint par quatre balles et est grièvement blessé. Ses agresseurs ont ensuite pris la fuite et n'ont pas encore pu être interpellés.

La victime a été transportée dans un état critique à l'hôpital.

La cause de la fusillade n'est pas encore connue. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et se rendra sur les lieux des faits dans le courant de la matinée avec un expert en balistique et le laboratoire scientifique de la police fédérale.