C'est un passant qui a vu un homme allongé place Bara ce matin qui a appelé les secours.

Ce matin vers 5h30 un passant a trouvé un homme allongé sur le trottoir de la place Bara à Anderlecht et a fait appel aux services de secours. Le médecin a constaté la mort de cet homme, sans pouvoir s’exprimer sur la cause du décès.

"Le parquet a été avisé et un périmètre a été mis en place. Le laboratoire de la police fédérale est descendu sur les lieux et un médecin légiste a été requis sur place. Dans le courant de l’après-midi, le légiste a fait un autopsie. Aucune trace de violence ou d’une intervention d’une tierce personne n’a été mis en exergue. L’autopsie n’a pas permis à déterminer la cause du décès en sorte qu’un examen toxicologique a, dès lors, été demandé", explique Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles.

L’enquête n’a pas permis à ce stade d’identifier formellement la victime, des devoirs sont actuellement en cours dans ce but. Il s’agirait d’un homme dont l’âge se situerait entre 40 et 50 ans.