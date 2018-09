Un accident mortel impliquant un scooter et un train s'est produit en fin d'après-midi ce vendredi à Bruxelles. Le trafic ferroviaire est perturbé entre Ternat et Jette.

Selon nos infos, un accident impliquant un train et un scooter vient de se produire à Berchem-Sainte-Agathe, non loin de Ganshoren. Un jeune homme de 27 ans qui circulait sur un scooter a été renversé par un train, à hauteur d'un passage à niveau. Il est malheureusement décédé sur le coup.

Conséquence : La circulation des trains entre Bruxelles et Denderleeuw est perturbée ce vendredi après-midi, a confirmé un porte-parole d'Infrabel. Le motocycliste de 27 ans est décédé, a indiqué, de son côté, la police fédérale. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. La collision s'est produite vers 14h10 sur la ligne 50 par laquelle passent les omnibus reliant la capitale et Denderleeuw, à hauteur d'un passage à niveau situé rue Nestor Martin. Le train impliqué reliait Alost et Vilvorde et avait entre 30 et 40 passagers à bord. Ceux-ci devaient être évacués en bus.

La circulation des trains était interrompue entre Ternat et Jette. Les passagers pouvaient emprunter un bus de remplacement entre ces gares, a indiqué un porte-parole de la SNCB.

Le gestionnaire du réseau, Infrabel, a précisé que d'après les premiers éléments, le passage à niveau a fonctionné normalement. L'enquête du parquet devra apporter plus de précisions sur les circonstances de l'accident.

Les perturbations sur cette ligne devraient se poursuivre jusqu'aux heures de pointe du soir.