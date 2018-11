Les images sont choquantes. On y voit le journaliste Remy Buisine du média français 100% digital Brut être violemment interpellé par la police. Tout cela s'est passé aux alentours de 15h alors que les "gilets jaunes" s'étaient regroupés non loin du musée de la bande dessinée à Bruxelles. Remy Buisine, qui filmait la manifestation depuis son coup d'envoi, est alors arrêté par la police qui le plaque au sol après avoir procédé à un contrôle d'identité. On entend sur les images diffusées en direct sur la page Facebook du média français le journaliste demander aux policiers de le relâcher et expliquer qu'il ne fait que son travail.













Le jeune homme a tweeté aux alentours de 16h20 pour annoncer sa remise en liberté. "Tout va bien, je suis en bonne santé (...) je rentre à Paris", a ajouté le journaliste français.













Regardez la séquence à partir de 1:15:35 secondes: