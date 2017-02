Un musée à la taille de Manneken-pis

C’est en grande pompe que le musée la GardeRobe MannekenPis a été inauguré hier à Bruxelles. Situé à quelques pas du ket le plus bruxellois de la capitale, le nouveau musée a attiré du monde pour son ouverture. "La journée est un peu folle. On a le succès qu’on attendait. Manneken-Pis, enthousiasme et attire toujours autant", explique Gonzague Pluvinage, conservateur du musée.

Avant l’inauguration, le costume de l’Ommegang de Bruxelles a été offert au Manneken-Pis lors d’une cérémonie. Ensuite, au son d’une fanfare, le nouveau musée a été inauguré. "C’était important pour moi de venir aujourd’hui parce que je suis bruxelloise et que le Manneken-Pis représente le symbole de Bruxelles.", explique Marie -Louise qui est venue visiter le musée cette après-midi.

Mélanie et son fils Oscar sont venus pour voir le folklore vivant de Manneken-Pis. "En tant que bruxellois, on a l’habitude de voir la statue. Aujourd’hui, c’était l’occasion de voir l’habillage avec la fanfare et le folklore autour." Tom, membre de l’Ommegang de Bruxelles est très enthousiaste : "Ce musée c’est splendide, c’est Bruxelles, c’est la gloire de Bruxelles, il faut brusseler, comme disait Jacques Brel. Ce n’est pas du folklore, c’est de la culture."

Le monde se presse dans le petit musée où 133 costumes sont exposés. "On a un musée qui est assez petit parce qu’on le voulait à la taille de Manneken-Pis. Il y a 965 costumes en tout", explique le conservateur du musée. "On en a mis 133 en tout. On a fait une collection représentative au niveau des thèmes et de l’âge des costumes. Il y a des costumes, ici, qui datent du début du 20e siècle."

Parmi les costumes, on retrouve celui du Gille de Binche, des diables rouges, de Mickey ou du père Noël. Gonzague Pluvinage rappelle l’importance de l’habillage du Manneken-Pis à l’époque : "Le plus vieux costume original a été offert en 1747 par le roi de France Louis XV. La pratique des habillages est très ancienne. À l’époque ce n’était pas du folklore mais c’était un geste politique. C’était un geste très important."