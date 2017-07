Chevalier ou sorcière, il faudra choisir son clan, cette année, pour entrer dans l’aventure fantastique de l’univers médiéval, au cœur de la première forêt urbaine de la Ville de Bruxelles.

Sortilège.be est un parc à thème réservé aux aventuriers invétérés et curieux de tous les âges. Muni d’une carte de jeu, d’un sac d’aventure et d’un parchemin, le départ est lancé au milieu des sentiers semés d’embûches, de défis et parsemés d’obstacles. De nombreuses surprises seront réservées aux plus courageux. Au milieu de cette aventure, il sera possible de rencontrer des personnages féeriques du Royaume du Val qui se voudront être vos amis ou se révéleront vous vouloir du mal. Il reviendra au visiteur de distinguer quel anim’acteur en costume d’époque pourra l’aider ou l’empêchera d’avancer.

Ouvert depuis le 12 avril, le parc d’aventure convient à tous les âges et à toutes les occasions. Que ce soit pour passer un moment en famille, pour les écoles, les groupes d’amis ou à l’occasion d’un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, sortilège.be promet "une activité ludique, active, enrichissante et en harmonie avec la nature." Rien de tel pour un bon team building donc puisque le parc mise sur la cohésion de groupe pour avancer dans la quête. Les plus braves pourront même prendre leur courage à deux mains en s’essayant au parcours d’accrobranche qui peut être combiné au reste de la quête. Un parcours d’environ une heure à plusieurs mètres du sol où se mêlent ponts de singes, pas de géants et même une tyrolienne.

La nouveauté cette année : choisir son camp. Il faudra opter pour les pouvoirs magiques qui soignent les blessures de la sorcière acariâtre et insomniaque ou le sans pitié mais joyeux chevalier rouge. Un véritable jeu de rôle qui déterminera les embûches éparpillées sur le parcours. Une autre particularité du parc est que chaque visite est unique et différente. En effet, toute nouvelle venue vous permettra d’acquérir un nouveau titre de noblesse. Si on commence en tant que simple écuyer, il est possible de se transformer en chevalier lors de la deuxième visite et en prince pour la dernière. Bien sûr, chaque pas de plus dans l’échelle sociale médiévale est accompagné de son lot de défis et d’obstacles.

Le parc d’attractions se revendique comme étant "à zéro émission de CO2". Les jeux sont faits en bois et respectent le milieu dans lequel ils sont créés. De plus, grâce à son partenariat avec la Société royale forestière de Belgique, Sortilège.be propose "aux aventuriers de compenser facilement le coût carbone de leur venue en finançant la plantation d’arbre." 1 € versé permettra de planter un arbre dans une forêt belge. Les organisateurs mettent un point d’honneur à l’harmonie avec la nature. Ils profitent du fait que les participants soient au milieu de la verdure pour sensibiliser à l’environnement et dispenser des conseils pour favoriser la biodiversité autour des visiteurs. Des dossiers pédagogiques concernant la nature peuvent être distribués et illustrés pendant la visite.