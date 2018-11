Pour le Syndicat Neutre pour Indépendants, pareille mesure serait néfaste pour les entreprises bruxelloises dont beaucoup de membres du personnel proviennent d'en dehors de la capitale.

Ce lundi, 10 différents partis bruxellois sont venus au Théâtre de la Bourse bruxellois, afin d’exprimer leurs points de vue sur la qualité de l’air. Le parlementaire bruxellois Emmanuel De Bock y a prononcé un plaidoyer pour l’introduction d’un péage urbain bruxellois. Le SPA, Groen et, sous réserve, le PS étaient également favorables à l’introduction dudit péage urbain.

Mais selon le Syndicat Neutre pour Indépendants, cette mesure n'est pas vue d'un bon oeil. "Les secteurs bruxellois du commerce et de l’Horeca ont été en proie à des difficultés ces dernières années, en raison des attentats, de l’introduction d’un plan de circulation et de l’image négative générale de Bruxelles. L’introduction d’un péage urbain signerait l’arrêt de mort de nombreux commerçants et de nombreux exploitants d’établissements Horeca, qui éprouvent déjà des difficultés actuellement à garder leurs clients provenant de la périphérie bruxelloise”, explique Christine Mattheeuws, la présidente du SNI.

"L’introduction d’un péage urbain bruxellois sera néfaste pour les entreprises bruxelloises, dont de nombreux clients et membres du personnel proviennent d’en dehors de Bruxelles", poursuit la présidente. “Nous ne vivons plus au Moyen Âge, une période au cours de laquelle les villes étaient des sites fortifiés. L’économie bruxelloise dépend également de la Wallonie et de la Flandre, tant en ce qui concerne la clientèle que le personnel. Ce péage est donc très antiéconomique."

En outre, le SNI affirme que dans de très nombreuses entreprises bruxelloises travaille du personnel en provenance des autres régions et que les transports publics bruxellois ne sont pas suffisamment bien organisés et étendus pour que tous les travailleurs puissent se passer de leur voiture pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu travail. “Il est impensable que les employeurs bruxellois et leur personnel doivent payer les pots cassés d’une politique défaillante des pouvoirs publics bruxellois en matière d’infrastructures et d’investissements, qui investit encore trop peu dans des alternatives fiables à la voiture”, conclut Christine Mattheeuws.