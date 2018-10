8 usagers et 7 employés de la Stib ont fini à l’hôpital

La panique a envahi le métro bruxellois ce mercredi en début d’après-midi. Une odeur suspecte a provoqué vers 13 h l’évacuation des stations de métro De Brouckère et Rogier sur ordre de police. La circulation a même été totalement interrompue sur les quatre lignes du réseau, entre les stations Beekkant et Arts-loi et Elisabeth et Arts-Loi.

L’inquiétude s’est rapidement répandue vers 13 h quand les pompiers de Bruxelles ont été appelés à De Brouckère. Une autopompe s’est rendue sur les lieux pour évaluer la situation. Le constat a été rapide puisque huit personnes ont été envoyées directement à l’hôpital Saint-Jean par le médecin descendu sur les lieux. "Six employés de la Stib ont aussi été transférés par les services de secours", indiquait Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

La station De Brouckère a été évacuée, de même que celle de Rogier quelques instants plus tard. Un membre du personnel de la Stib a été emmené à l’hôpital lors de l’évacuation de cette dernière.

L’odeur, à l’origine des évacuations, provenait des travaux réalisés au niveau de la future rampe d’accès pour vélos en cours de construction dans la station De Brouckère. C’est le produit utilisé dans le cadre de ces travaux qui a dégagé une forte odeur. Cette dernière s’est propagée jusqu’à la station Rogier. "C’est un produit d’étanchéité qui est responsable de ce qui s’est déroulé ce mercredi. Il met 15 minutes à sécher normalement. Les ouvriers se protègent d’ailleurs lors de l’utilisation de ce produit avec des masques. Du plastique avait été posé sur le produit pour éviter la situation qu’on a connu. Malheureusement, il n’a pas bien tenu et le produit n’a pas séché comme prévu. Le problème venait du vent provoqué par la vitesse des trams", explique Walter Derieuw.

Le problème a persisté un long moment puisque la circulation des trams et métros n’avait repris que vers 13h45. Mais les rames ne s’arrêtaient pas aux stations De Brouckère et Rogier. La situation a été totalement normalisée vers 15h30 une fois le produit consolidé.