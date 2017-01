Le dealer âgé de 73 ans avait déjà fait l'objet d'une arrestation pour un fait similaire en avril de l'année dernière.

Dans la soirée du lundi 2 janvier, le service de la Recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a procédé à l’interpellation, en flagrant délit, d’un homme de 73 ans s’adonnant depuis son domicile à la vente de stupéfiants, et plus particulièrement de cocaïne.

Le particulier ayant déjà fait l’objet d’une arrestation pour un fait similaire en avril de l’année dernière était sous le coup de mesures alternatives à la détention préventive dont une des conditions stipulait son devoir de s’abstenir de tout contact avec le milieu des stupéfiants et de ne plus en consommer non plus, précise la zone de police.

Lors de la perquisition menée à son domicile, les policiers ont trouvé huit enveloppes contenant toutes de la cocaïne pour un poids approximatif de 12 grammes ainsi que cinq autres présentant des résidus de pareille substance. Une somme de 845€ en petites coupures a également été saisie au domicile du suspect. Ce dernier a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.