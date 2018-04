Un suspect a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre dans le cadre des récents incidents dans le quartier du Peterbos à Anderlecht et au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt mais on ignore s'il est encore incarcéré, indique mardi le parquet de Bruxelles. Ce dernier précise qu'une approche spécifique est prévue depuis janvier dernier pour appréhender les incidents dans le quartier du Peterbos.

Cette arrestation est le fruit d'une action en cours depuis le mois de janvier dans la zone de police de Midi et le procureur du Roi. Elle n'est pas directement liée à l'agression d'agents de la STIB dimanche soir ou d'une équipe de télévision de la VRT lundi.

Concernant l'agression d'agents de la STIB, le parquet de Bruxelles a confirmé l'agression de trois employés de la société de transports par des jeunes qui en ont profité pour voler deux tablettes de la STIB. Plusieurs devoirs d'enquête sont en cours.

Ce lundi, c'est une équipe de télévision flamande de la VRT qui a été la cible de faits de violence dans ce quartier. Un individu a lancé une pierre en direction du véhicule de l'équipe de télévision. Cette pierre a heurté la voiture qui est endommagée. L'équipe de la VRT a immédiatement quitté la lieux et a déposé plainte au commissariat. Personne n'a été blessé. Le suspect portait des vêtements gris, des lunettes de soleil et avait le visage couvert ce qui n'a pas permis à la journaliste et à son cameraman de reconnaître l'individu. Aucun suspect n'a donc été interpellé à ce jour dans ce dossier.