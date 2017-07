La justice bruxelloise a interpellé samedi dernier un suspect dans le cadre de l'agression de Gary Meskil, le chanteur du groupe de métal américain Pro-Pain, victime lundi dernier à Bruxelles d'un vol avec tentative d'homicide. E-M.L, le suspect âgé de 42 ans, a été placé ce lundi sous mandat d'arrêt et inculpé de tentative d'homicide.

L'agression s'est produite lundi dernier vers 04h45, rue de Tournai, dans le centre de Bruxelles. Gary Meskil a reçu d'importantes blessures à la tête et sur tout le corps. Il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique mais ses jours ne sont plus en danger. D'après le groupe américain lui-même, des voleurs se sont emparés de l'argent liquide du chanteur, de sa carte de crédit et de son passeport, puis l'ont frappé, notamment avec un pic à glace.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une instruction pour tentative d'homicide et vol avec violence et a ordonné une enquête de téléphonie ainsi que l'analyse des images de vidéosurveillance des environs du lieu de l'agression. Un suspect a pu être interpellé samedi mais on ignore encore s'il est l'unique agresseur.