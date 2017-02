Un train qui faisait route en direction de la Panne a déraillé près de la gare de Louvain en début d'après-midi ce samedi.

Au total, 84 personnes étaient à bord du train 3636 qui a déraillé à 13h13 samedi à quelques centaines de mètres de la gare de Louvain. Un pompier de Louvain cité par VTM annonce un mort. Cela a été confirmé par le bourgmestre de Louvain, Louis Tobback. La personne décédée ne se trouvait pas à bord du train. Trois personnes ont été blessées plus grièvement et 24 autres légèrement.

Quatorze personnes ont été emmenées à l'hôpital UZ Gasthuisberg ainsi qu'au Heilig Hartziekenhuis à Louvain, en Brabant flamand. "Le parquet va maintenant arriver sur place pour la procédure judiciaire. La victime qui est décédée n'était pas à bord du train", a indiqué M. Tobback. 57 personnes sont saines et sauves. La police de Louvain a indiqué sur Twitter qu'une cinquantaine de voyageurs avaient été évacués et accueillis temporairement dans une maison de police.

Plusieurs enquêtes seront menées

Le ministre de la Mobilité, François Bellot, s'est rendu sur les lieux tout comme le Premier ministre Charles Michel et le bourgmestre de Louvain Louis Tobback. Une enquête sera menée en interne au sein de la SNCB et d'Infrabel, a précisé M. Bellot. Une seconde enquête sera dirigée par l'autorité fédérale via un organe d'enquête du SPF Mobilité. Enfin, le parquet ouvrira également une enquête à la suite du décès d'une personne lors de l'incident.

"Le train est seul en cause. Heureusement, il n'y avait pas de train en face", a indiqué le ministre. "C'est un incident plutôt spectaculaire puisqu'une voiture a versé sur le flanc. Il fait penser à un déraillement qui s'était produit en 2009 à Mons."

Le trafic ferroviaire interrompu autour de la gare de Louvain

Le trafic ferroviaire a été interrompu autour de la gare de Louvain après le déraillement d'un train samedi midi, a indiqué Infrabel. Vers Louvain, les trains ne peuvent pas quitter Bruxelles-Nord, sauf ceux qui se dirigent vers l'aéroport. Dans l'autre sens, tous les trains IC Eupen-Ostende sont arrêtés à Liège. La ligne 139 Ottignies-Louvain fonctionne par contre normalement.

Les trains sont également suspendus entre Louvain et Malines, où un service de bus est assuré, selon la SNCB.

La durée du dérangement est indéterminée.

Le monde politique partage son émotion

Plusieurs personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux samedi à la suite du déraillement d'un train à Louvain. Le Premier ministre Charles Michel, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, a exprimé sur Twitter sa sympathie pour les victimes et remercié les services de secours pour leur rapide intervention. Les vice-premiers Jan Jambon et Didier Reynders ont également écrit un message pour les proches des victimes de l'accident de train.

"Toutes mes pensées pour les victimes du dramatique accident de train de Louvain et leurs proches", a aussi partagé l'ancien Premier ministre et président du Parti Socialiste Elio Di Rupo.

Toujours sur Twitter, l'association navetteurs.be a rendu hommage à la victime et aux blessés de l'accident de Louvain.