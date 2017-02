Dans un communiqué, le parquet déclare envisager "des réponses spécifiques et adaptées dans le cadre de sa mission quotidienne de lutte contre le trafic de stupéfiants, et notamment contre le trafic de la rue."

Et de rappeler: "Le parquet de Bruxelles tient à rappeler que la détention de stupéfiants, y compris le cannabis et ses dérivés, reste interdite par la loi. Le terme 'dépannage' fréquemment utilisé tant par l’application que par nombre d’utilisateurs est assimilé à l’offre en vente ou à la facilitation de l’usage de stupéfiants en vertu de la loi du 24 février 1921 relative aux stupéfiants. La loi prévoit des peines d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et des amendes de mille à cent mille euro."

Les utilisateurs de l'application sont prévenus...