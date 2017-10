Les premiers travaux d'aménagement d'une "bande d'heure de pointe" longue de 12 kilomètres sur la E40 entre Grand-Bigard et Affligem débuteront à l'été 2018, a indiqué mercredi l'agence flamande des routes et du trafic. Cette extension de la chaussée n'est prévue que dans la direction de Gand, entre la station-service de Grand-Bigard et la sortie Affligem. Selon le planning actuel, la première partie entre Grand-Bigard et Ternat sera accessible en 2020 et la seconde, de Ternat à Affligem, en 2021.

Ces "bandes d'heures de pointe" seront séparées des voies centrales par une large ligne blanche discontinue. Les automobilistes pourront y circuler entre 14h00 et 20h00. Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, a annoncé cette semaine la mise en place de quatre dispositifs de ce type endéans les deux ans, aux alentours de Gand, Louvain, Beringen et Bruxelles.

Aucune initiative similaire n'est pour l'instant à l'étude au sud du pays, selon le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio.