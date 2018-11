Les participants ont montré leur soutien à la famille et veulent des réponses sur ce qui s’est passé.

Une bonne centaine de personnes se sont retrouvées ce jeudi en fin d’après-midi pour soutenir la famille de Best Kurtis à Anderlecht. Le petit garçon de 4 ans s’est noyé lors d’une sortie scolaire au château de Gaasbeek en octobre dernier. "C’est très satisfaisant car les parents ont répondu à l’appel lancé pour cette manifestation. Cela fait chaud au cœur. C’est une démarche universaliste qui concerne tout le monde. C’est très important", indique Yves Lodonou, membre fondateur du comité de soutien Justice pour Kurtis.

Les manifestants se sont regroupés vers 16 h à la place Bara, à proximité de la gare du Midi. C’est de là que le cortège, ouvert par une bonne dizaine d’enfants, est parti pour prendre la direction de la maison communale d’Anderlecht. Une marche qui s’est déroulée lentement et dans un calme pratiquement absolu jusqu’à la moitié du parcours. Le silence a fait place à divers chants scandés par les manifestants. Ils avançaient tous au son des "Justice pour Kurtis", "On veut la vérité" ou encore "Sécurité pour nos enfants". Les badauds présents dans la rue ont observé tout le rassemblement et certains d’entre eux se sont même joints à la manifestation.

Le rassemblement s’est arrêté devant la maison communale vers 17h30 en attendant que le bourgmestre, Eric Tomas (PS), reçoive une délégation. Les manifestants sur place étaient déterminés et ont continué à scander les phrases clés de cette action. Il était important pour eux d’être présents pour soutenir la famille comme témoigne un des manifestants, Grégoire Kabasele : "Pour moi, ce mouvement n’est pas une question de communauté. C’est une démarche humaniste qui est essentielle. J’ai été contacté par un ami pour y participer. Je me sens investi d’un rôle en venant ici. On apporte notre pierre à l’édifice. On est là pour défendre des valeurs humanistes et propres à la Belgique."

Le mot solidarité est revenu à de nombreuses reprises chez les participants. C’est ce que soulignait aussi Désiré venu manifester devant la maison communale. "Je ne connais pas la famille personnellement, mais il fallait que je vienne. C’est important d’être ici pour afficher clairement notre solidarité."