Elle remplacera Adel Lassouli, lui aussi ancien de la chaîne de télévision privée.

La journaliste Marie-France Muschang, ex-visage de RTL-TVI, a décidé de rebondir du côté du gouvernement bruxellois et plus précisément au cabinet de la ministre de l'Environnement et de l'Energie, Céline Fremault où elle devient directrice de la communication.

Marie-France Muschang succède ainsi à Adel Lassouli, un autre ancien de la maison RTL qui a décidé quant à lui de se lancer dans de nouveaux challenges dans le domaine audiovisuel, après quatre années enthousiasmantes passées au cœur des institutions bruxelloises.

© D.R.



Le départ de Marie-France Muschang lors du "plan Evolve" de RTL en mars dernier, après 33 ans passés au sein de RTL-TVI, avait ému de nombreux téléspectateurs de la chaîne privée. Concrètement, Marie-France Muschang travaillera aux côtés de Céline Fremault notamment dans la perspective des élections de mai 2019.