Une femme a été heurtée par un tram, mardi après-midi, à Molenbeek. La victime est grièvement blessée, rapporte VTM. L'information a été confirmée par la STIB et par la police locale. L'accident s'est produit à proximité du croisement entre le boulevard Léopold II et le boulevard du Jubilé. Selon la STIB, la victime a été percutée alors que le tram 51 venait de quitter son arrêt. "D'après des témoins de la scène, la dame attendait le tram", a de son côté expliqué le commissaire Johan Berckmans, porte-parole de la zone Bruxelles Ouest. "Lorsqu'il est arrivé, elle a essayé de monter par les portes du milieu mais elles ne se sont pas ouvertes. Elle a alors tenté de monter à bord par les portes arrières mais celles-ci se sont refermées et le tram a démarré. D'une manière ou d'une autre, la victime s'est retrouvée sous le tram. Elle a été emmenée à l'hôpital et se trouve, selon les premiers examens des médecins, dans un état critique", a-t-il ajouté.

A la suite de cet accident, le trafic des trams a été interrompu sur la ligne 51 entre les arrêts Belgica et Yser. Il a repris sur le coup de 15h00.