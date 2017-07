Samedi vers 10h35, des inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles ont été avertis par les services de secours présents du fait qu’un homme a été victime de coups de couteau.L’auteur et la victime habiteraient ensemble dans un appartement situé au 1er étage à la Place du Jeu de Balle, dans le quartier des Marolles. L’homme aurait reçu les coups de couteau dans l’appartement et aurait appelé à l’aide.Celui-ci a été transféré par les services de secours à l’hôpital pour y être soigné. Ses jours sont en danger.La femme a été arrêtée sur place et le couteau ensanglanté a été retrouvé dans l’appartement, indique le parquet de Bruxelles qui a requis l’intervention du labo judiciaire, l’analyse des images de caméra de surveillance et une enquête de voisinage.Suspecte, la femme est privée de sa liberté et a été mise à disposition du parquet. Un juge d’instruction a été requis pour tentative de meurtre. La suspecte, qui conteste les faits, a été placée sous mandat d’arrêt. L’instruction suit son cours, d’autres devoirs ayant été demandés par le juge.