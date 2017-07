Pierre Gurdjian, président de l'Université libre de Bruxelles (ULB), estime qu'une fusion de l'ULB avec la Vrij Universiteit Brussel (VUB) est une "vision stratégique assez logique", dans un entretien accordé à L'Echo et De Tijd vendredi.

Né à Wilrijk, d'un père bruxellois et d'une mère anversoise, et diplômé de la VUB, M. Gurdjian voit un "partenariat évident" entre l'ULB et la VUB. Une fusion des deux universités bruxelloises leur accorderait "plus de poids au niveau international". "Si nous combinons les forces des deux universités, nous sautons environ 100 places dans les rankings internationaux".

Il estime toutefois que le contexte institutionnel rend le partenariat "vraiment difficile". "Les régimes de financement sont différents. Nous n'y arriverons pas la semaine prochaine. S'il y a un projet commun, j'espère que nous pourrons mobiliser le soutien de nos partenaires, le monde politique en particulier", poursuit M. Gurdjian.

"Il n'y a rien de décidé. J'extrapole juste face à la bonne volonté qui apparaît spontanément", tempère donc le président de l'ULB.