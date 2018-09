Le parquet de Bruxelles confirme vendredi qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une bagarre survenue samedi dernier à la station de métro De Brouckère, et qui impliquerait des agents de la Stib.

Selon le quotidien La Capitale, quatre agents de la Stib auraient été interpellés par la police mais le parquet nuance cette information. "Les agents ont été emmenés pour audition et seront réentendus ultérieurement pour des auditions plus approfondies", explique Denis Goeman, porte-parole du parquet. L'incident s'est produit samedi dernier vers 07h00, lorsque des agents de la Stib ont abordé un homme qui dormait dans la station de métro De Brouckère. L'homme a refusé toute assistance médicale et n'avait pas de titre de transport valable, si bien que les agents lui ont demandé de quitter la station.

Dans un premier temps, l'homme aurait obtempéré avant de soudainement adopter un comportement agressif, dont a résulté une bagarre. Des agents de la Stib ont été blessés au cours de cette dernière. La police s'est rendue sur place et a emmené tous les protagonistes pour une audition, selon le parquet, qui précise qu'une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la bagarre.