Une nouvelle école de Pole Dance près de l’ULB

Bruxelles

Le studio de danse se trouve à l’arrière du centre médical du Solbosch. Dans trois semaines, Angèle et Daphné y donneront des cours de pole dance, une discipline sportive qui mêle danse et acrobaties autour d’une barre. "Nous allons en placer six ici. Les élèves travailleront par binôme pour des raisons de sécurité. On devrait avoir une chouette ambiance", se réjouit déjà Angèle.

La jeune femme n’est pas une débutante. Elle pratique la pole dance depuis trois ans déjà. "Je suis venue de France pour l’apprendre. On ne retrouvait que des écoles dans les capitales et Paris était trop cher pour moi; alors j’ai débarqué à Bruxelles", raconte l’artiste, également danseuse et plasticienne. Après des mois de pratique, elle se lance dans des cours à domicile. "Je recevais trois-quatre personnes chez moi mais ce n’était pas très grand alors j’ai commencé à chercher un studio et quelqu’un pour encadrer les cours avec moi. C’est à ce moment-là que Daphné, qui donnait déjà cours à l’école Pole Dance Belgium, s’est greffée au projet", explique-t-elle.

C’est que les deux jeunes femmes partagent la même vision de la pole : une discipline orientée vers la danse et l’interprétation, plutôt que sur le côté sportif ou exotique. "Évidemment, il y aura un passage par la technique mais on va aussi explorer tous les à-côtés et mettre l’accent sur l’improvisation, la musicalité", détaille Daphné, également comédienne et effeuilleuse burlesque. Pour les deux artistes, la barre peut être vue à la fois comme un outil, dont les possibilités sont immenses, et un point de repère, rassurant, auquel se raccrocher. "C’est une discipline qui permet aux femmes de se sentir fortes et féminines : réussir sa première figure, c’est extrêmement gratifiant. Avec l’entraînement, elles se sentent de plus en plus à l’aise avec leur corps", assure Angèle.

De quoi expliquer le succès de la pole dance, qui perd petit à petit sa réputation sulfureuse. "De plus en plus de gens s’y mettent. À Bruxelles, on doit être la 7e école à ouvrir. Il y a un véritable engouement. Même les hommes s’y essaient. J’en ai rencontré quelques-uns qui étaient très intéressés par nos cours", témoigne Daphné, qui les accueillera avec grand plaisir lors de l’inauguration prévue le 23 septembre prochain.