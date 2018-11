Une grue de chantier en panne est tombée lundi peu avant 05h00 sur les rails sur la liaison Bruxelles Nord-Bruxelles Midi.

L'engin était utilisé pour des travaux dans le tunnel ferroviaire. La grue, qui devrait être évacuée le plus rapidement possible, bloque une voie et les trains sont localement déviés, ce qui occasionne des retards de 5 à 10 minutes, a indiqué le gestionnaire du rail Infrabel.