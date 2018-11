Ce Chinois venu tout droit de Shangai souhaite s'acheter un nouveau vélo pour terminer son tour du monde. Il l'appelera "BB" pour Bruxelles-Belgique.

Dimanche dernier, nous relations la mésaventure de Junjie Lu, un Chinois tout droit venu de Shangai qui réalise un tour du monde à vélo.

Mais vendredi 16 novembre, sa bécane a été volée du côté de la gare du Midi. Après un appel à témoins massivement relayé, Junjie n'a toujours pas récupéré son deux-roues avec lequel il devait terminer son tour du monde de 15 000 km la semaine prochaine, à Paris.

Une mésaventure qui a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, Junjie lance un collecte afin de pouvoir s'acheter un nouveau vélo et accomplir son challenge.

"Cette campagne de fonds est uniquement destinée à mes amis Bruxellois et Belges. Les personnes ne venant pas de Bruxelles ou de la Belgique, ne me donnez rien, s'il vous plait. Veuillez verser uniquement 1€ par personne. Pas plus, s'il vous plait ! Uniquement 1€ par personne. J'espère que vous comprendrez mon intention originale. C'est un cadeau spécial pour moi, et pour vous. La Belgique et Bruxelles n'est pas un horrible souvenir, mais mon plus beau ! Je m'en souviendrai toute ma vie. Je donnerai comme nom à mon nouveau vélo "Bruxelles - Belgique". En abréviation, ça donnera BB. JJ (moi) & BB (le vélo) auront encore plus d'aventures, de voyages, partout dans le monde", explique-t-il sur le lien de la cagnotte.

Junjie espère récolter au minimum 1 400 euros pour pouvoir s'acheter un nouveau vélo.