Junjie terminera bien son tour du monde de 15 000 km à Paris la semaine prochaine, et ce grâce aux 445 personnes qui ont participé à son crowdfunding.

Pour rappel, l'homme s'était lancé comme défi de rallier Shangai, en Chine, jusque Paris à l'aide de son vélo. Malheureusement, lors de son passage à Bruxelles, son moyen de transport a été volé le vendredi 16 novembre près de la gare du Midi. Après un appel à témoin largement relayé, Junjie s'est fait à l'idée: il ne retrouverait pas son fidèle compagnon de voyage. Le cycliste a donc lancé une collecte de fonds afin de pouvoir s'acheter un nouveau vélo et accomplir son challenge.

En deux jours, Junjie qui avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux a réussi à rassembler 1 500 euros, soit plus que ce qu'il espérait récolter. Depuis ce jeudi matin, il est donc sur la route pour Paris, après s'être racheté un vélo flambant neuf et même "plus performant que son ancien", assure Lei Pei, son traducteur. "Il fallait aussi absolument qu'il arrive à destination avant que son visa n'expire. Il arrivera donc le dernier jour de son visa, le 26 novembre. De là, il pourra reprendre un vol vers Shangai."

"La Belgique et Bruxelles n'est pas un horrible souvenir, mais mon plus beau ! Je m'en souviendrai toute ma vie. Je donnerai comme nom à mon nouveau vélo "Bruxelles - Belgique", avait-il confié dans son annonce pour la cagnotte.