Vervoort: "Une politique de revitalisation urbaine plus cohérente"

Bruxelles

Rassembler les anciens et les nouveaux outils en matière de revitalisation urbaine dans un instrument législatif unique afin de mener une politique plus cohérente en la matière, c’est l’ambition du projet d’ordonnance du gouvernement régional qui sera soumis ce lundi au vote en séance plénière du parlement bruxellois. Faisant l’objet de débats houleux en commission, le texte n’avait pas pu être adopté comme prévu avant les congés parlementaires. Dans l’opposition et la majorité, des députés avaient notamment émis des craintes concernant un éventuel affaiblissement des contrats de quartier durables (CQD) et du processus de participation citoyenne (voir ci-contre).

"L’objectif n’est pas de remettre en cause le mécanisme des contrats de quartier qui va demeurer et même être consolidé. Le gouvernement bruxellois a prévu 10 contrats de quartier durables durant cette législature et promesse sera tenue", affirme le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Mais ce dernier épingle malgré tout les limites des CQD. Ceux-ci ont notamment un champ d’application réduit à des portions de territoire communal. "J’ai un exemple très clair entre Evere et Schaerbeek avec le quartier Chaumontel dont une portion réduite se trouve sur Evere. Même si les caractéristiques socio-économiques étaient identiques, la partie éveroise n’était pas couverte par le contrat de quartier limité à Schaerbeek", explique Rudi Vervoort.

Et c’est pour cette raison qu’entreront bientôt en jeu les contrats de rénovation urbaine (CRU) qui auront pour spécificité de s’étendre au-delà des territoires communaux. De fait, l’implication du gouvernement dans les processus d’élaboration sera plus accrue, au travers notamment du Bureau bruxellois de la planification. À la différence des CQD, les CRU auront pour vocation le développement de l’espace public et des infrastructures de maillage urbain.

Les cinq premières zones à bénéficier de ce programme sont d’ores et déjà déterminées : le quartier comprenant l’avenue du Port, Citroën, l’allée Verte, à cheval sur Bruxelles-Ville et Molenbeek; la zone s’étendant de la gare du Nord au boulevard St-Lazare en passant par la rue de Brabant sur les communes de Schaerbeek et St-Josse et le territoire en mutation de la gare de l’Ouest et de la chaussée de Ninove, à Molenbeek et Anderlecht. Enfin, les quartiers situés de part et d’autre de l’avenue du Roi à St-Gilles et Forest ainsi que la zone du boulevard Poincaré et du quartier Heyvaert à Bruxelles-Ville, Molenbeek et Anderlecht sont aussi concernés.

Le projet d’ordonnance intègre par ailleurs d’autres politiques régionales existantes relatives aux immeubles isolés et abandonnés dont les textes datant des années 90 nécessitaient une actualisation et un renforcement juridique. Un plan de l’ex-programme fédéral Politique des grandes villes -dont une partie des moyens financiers ont été régionalisés à la suite de la 6e réforme de l’État- fait également partie de l’ordonnance.

Enfin, le ministre-président assure que la diversification des outils n’amoindrira pas les budgets alloués à la revitalisation. "Avant, il y avait 220 millions pour les CQD et environ 15 millions pour les immeubles isolés et abandonnés. Soit un total de 235 millions sur la législature. Entre 2014 et 2019, un peu plus de 320 millions seront affectés aux politiques de revitalisation urbaine, avec une répartition différente entre les CQD, les CRU et la Politique de la Ville."





La zone d’action revue tous les 5 ans

La nouvelle ordonnance permettra de revoir la zone de revitalisation urbaine (ZRU). Défini en 2002, ce périmètre d’intervention prioritaire couvrait la majeure partie de Bruxelles-Ville ainsi que les quartiers anciens d’Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaerbeek, Saint-Josse, Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles et Forest. Une zone qui n’a jamais pu être revue en raison d’une procédure trop lourde. La nouvelle ordonnance autorisera le gouvernement à adapter la zone tous les cinq ans sur base de secteurs statistiques : revenu médian, densité de population et taux moyen de chômage. "Plus souple, le nouvel outil permettra de mieux s’adapter aux évolutions à venir des quartiers", fait valoir le cabinet Vervoort. La première version de la nouvelle ZRU doit être approuvée d’ici la fin de l’année 2016.





"La participation citoyenne est maintenue"

À l’issue de longs débats survenus au parlement en juillet, l’opposition MR-Ecolo avaient pu obtenir un renforcement des dispositions concernant la participation citoyenne dans le cadre des futurs contrats de rénovation urbaine. Alors que la participation citoyenne est justement caractéristique des contrats de quartier durables, l’opposition craignait que l’on se retrouve dans un processus top down, se privant ainsi de l’expertise des acteurs de terrain. "Ce n’est pas ce qui est prévu dans les textes, ni dans l’intention de la Région. La participation est maintenue et même renforcée dans les CQD. Quant aux CRU, il y a eu la création des mécanismes à deux niveaux : une participation au niveau des périmètres et une au niveau des opérations. Nous prévoyons bien des consultations en amont sur l’intérêt des projets. Nous n’avons aucun intérêt à fait cela sans le consentement des acteurs locaux", affirme Rudi Vervoort.