Après avoir enregistré un recul de près de 10% en 2015, Villo! a dépassé les 1,5 millions de locations en 2016.

Villo! a dépassé les 1,5 millions de locations sur l’année 2016, a annoncé fièrement ce lundi JCDecaux Belgique, filiale de JCDecaux, dans un communiqué.

"Avec une progression de 4,6% du nombre de trajets effectués par rapport à 2015, Villo! compte aujourd’hui plus de 40.000 abonnés longue durée (soit une progression de 7,3%) et a enregistré près de 70.000 tickets courtes durée (1 à 7 jours) sur l’année écoulée", fait savoir le numéro un mondial de la communication extérieure et du vélo en libre-service.



En Région bruxelloise, le réseau Villo! compte à ce jour près de 360 stations réparties de manière homogène dans toutes les 19 communes.



"Véritable complément aux transports en commun, les vélos en libre-service se révèlent un moyen d’améliorer la qualité de vie en ville et d’optimiser les déplacements en adéquation avec les préoccupations environnementales et de santé publique actuelles", fait valoir JCDecaux qui estime à plus de 7,5 millions de kilomètres la distance parcourue par les tous les usagers du vélos en libre-service bruxellois en 2016, soit près de 200 fois le tour de la terre.



Si nous prenons comme référence une voiture émettant 127 grammes de CO2 au kilomètre, Villo! a ainsi réduit l’empreinte carbone de plus de 950 tonnes de CO2.

En 2015, le système bruxellois de vélos partagés Villo! avait enregistré un recul de près de 10% . Le nombre de trajets avait baissé de 150.000 par rapport à 2014, malgré l'ajout de 21 nouvelles stations.