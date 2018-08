Il a été aperçu pour la dernière fois dimanche matin rue de la Gendarmerie, à Vilvorde.

Le dimanche 26 août 2018 vers 09h15, Dirk WOUTERS, un homme âgé de 75ans, a été aperçu pour la dernière fois dans la Gendarmeriestraat à Vilvorde. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

L'homme mesure environ 1m85, et est de corpulence mince. Il a des cheveux blancs et une barbe blanche. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une veste beige, d'un pull bordeau, d'un pantalon gris et de chaussures de sport.

Son état nécessite des besoins médicaux urgents.

Si vous avez des informations, veuillez contacter le numéro gratuit 0800/30.300.