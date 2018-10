Actiris lance la seconde édition de la campagne "japprendsleflamandavecVincent". A la clé : un cours exclusif de néerlandais avec Vincent Kompany en professeur et son fidèle assistant, Abdel en Vrai, YouTuber bruxellois.

Pour motiver les Bruxellois à apprendre le néerlandais, Actiris, en partenariat avec le VDAB Brussel, lançait en octobre 2017 la première édition de la campagne "japprendsleflamandavecVincent". La participation de Vincent Kompany à cette campagne a permis de convaincre quatre fois plus de personnes inscrites chez Actiris de poursuivre leur recherche d’emploi en néerlandais auprès du VDAB afin de doubler leurs chances de trouver un emploi.

"Le succès de la première édition nous pousse aujourd’hui à aller encore plus loin. Je suis heureux de participer à cette seconde édition avec Abdel, qui est très actif sur le terrain bruxellois. A deux, nous tenterons de convaincre davantage de Bruxellois d’apprendre le néerlandais pour augmenter leur chance de trouver un emploi. J’espère aussi qu’à l’avenir d’autres personnalités de la capitale nous rejoindront afin de relayer ce message: le néerlandais est un atout, pas un obstacle", explique le capitaine de Manchester City.

Vincent Kompany et Adbel en Vrai à votre service © DR



Abdelouahid Fakir, mieux connu sous son pseudonyme “Abdel en Vrai” est un YouTuber bruxellois qui se fait de plus en plus connaître sur la grande scène des réseaux sociaux. Il a plus de 500.000 followers sur Facebook et l’une de ses dernières vidéos a été vue plus de 3 millions de fois.

"J’ai trouvé que la première campagne avec Vincent Kompany était super. C’est génial qu’elle ait motivé autant de personnes à apprendre le néerlandais. Alors quand Actiris m’a proposé de participer à la seconde édition, j’ai tout de suite répondu oui. En tant que Bruxellois, je veux moi aussi contribuer à ma façon à cette campagne de promotion de langue en essayant de rendre l’image du néerlandais plus cool auprès des chercheurs d’emploi”, explique Abdel en Vrai.