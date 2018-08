On en parlait depuis longtemps, le voici qui arrive enfin. Le premier radar tronçon de la Région bruxelloise va voir le jour sur le boulevard Léopold III et devrait être installé avant la fin de cette année. Il sera situé sur une portion comprise entre le boulevard Général Wahis et le rond-point de l’avenue des Loisirs, à cheval sur les communes de Schaerbeek et Evere. Soit sur une distance de 663 mètres pour ceux qui entrent dans la ville et de 813 mètres pour ceux qui en sortent.

Un protocole d’accord a été signé dans ce sens ce jeudi matin par la secrétaire d’État bruxelloise à la Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V), Bruxelles Mobilité, le bourgmestre d’Evere Pierre Muylle (PS), le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (Défi), la zone de police Bruxelles Nord ainsi que par le procureur du Roi (Parquet).

Pour rappel, un radar tronçon mesure la vitesse moyenne entre deux points de passage et non pas à un point fixe. L’objectif est de parvenir, de façon durable, à un meilleur respect de la limitation de vitesse fixée à 50 km/h. Le système de contrôle est jugé plus équitable par la plupart des automobilistes.

Son installation sur le boulevard Léopold III n’est pas un hasard puisqu’il s’agit d’un axe où les excès de vitesse sont particulièrement importants. Certains automobilistes dépassant de près de 100 km/h la limite maximale autorisée, d’après Bianca Debaets. "Notre volonté est de lutter contre ceux qui voient la Région bruxelloise comme un immense circuit automobile. C’est un système qui a fait ses preuves ailleurs et là où il a été installé, on a constaté un changement de comportement radical des conducteurs, qui respectent davantage les limitations de vitesse. C’est une première ici sur le boulevard Léopold III mais, dès que possible, nous en installerons d’autres en Région bruxelloise", explique la secrétaire d’État.

Les usagers de la route seront prévenus de l’existence de la zone de contrôle par des panneaux installés dans les prochaines semaines par Bruxelles Mobilité. Une campagne de sensibilisation grand public sera également menée lors du démarrage effectif de ce radar tronçon. "D’autres radars fixes et mobiles seront installés sur l’ensemble de notre territoire en vue de sanctionner de trop nombreux comportements dangereux sur nos routes", ajoute de son côté le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin, chef de corps de la zone de police Nord.