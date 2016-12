Le réveillon de Nouvel An, c’est déjà demain et pour ceux qui n’auraient encore rien de prévu, la DH a sélectionné quelques soirées à ne pas manquer.

Bien évidemment, il est difficile de parler du Nouvel An sans mentionner le grand retour du feu d’artifice sur la place De Brouckère, annulé l’an dernier en raison de la menace terroriste. Les animations du réveillon débuteront à 20h sur le piétonnier, entre la Bourse et la place De Brouckère, et ce jusque 1h du matin. Des spectacles déambulatoires ainsi qu’un DJ amuseront la foule tandis qu’un spectacle son et lumière est programmé à minuit. Pour rappel, jusqu’en 2013, le feu d’artifice prenait place au Mont des Arts. Les nombreux bars du centre-ville seront naturellement ouverts pour vous permettre de danser jusqu’au bout de la nuit.

Suite au maintien de la menace terroriste au niveau 3 par l’OCAM et au récent attentat sur le marché de Noël de Berlin, un dispositif de sécurité adapté à l’événement sera mis en place. À partir de 19h, le site de l’événement sera accessible uniquement via le boulevard Anspach, la rue des Teinturiers, la rue des Pierres, la rue des Riches Claires, la rue Jules Van Praet et la rue Auguste Orts. Des contrôles d’accès auront lieu aux diverses entrées et il est conseillé de ne pas s’encombrer de sac. Les bouteilles en verre seront, quant à elle, interdites sur le site de l’événement, ainsi que l’usage privé de pétards et de feux d’artifice.

Si l’idée de vous plonger dans une foule de 100.000 personnes ne vous enchante pas plus que cela, la capitale offre de nombreuses autres opportunités de fêter la Saint-Sylvestre de manière originale (voir ci-contre).





Faites vos jeux pour 2017

Si vous désirez passer un moment glamour et divertissant tout en profitant du feu d’artifice du centre-ville, alors la soirée du réveillon du casino Viage, qui se situe sur le boulevard Anspach, est faite pour vous ! Au programme : tables de jeux et soirée dansante de 21h à 4h du matin avec la venue du groupe Tam’s Trio et d’un DJ. Un show burlesque sera également proposé par The Retronettes. L’entrée pour les membres sera gratuite alors que pour les nouveaux arrivants, une formule spéciale NYE 2017 leur sera proposée au prix de 20 €, comprenant 10 € de jetons et la confection d’une carte de membre.





Un pass pour entrer partout

Si pour le Nouvel An, vous êtes plutôt hésitant et du genre à avoir la bougeotte, pourquoi ne pas essayer le Happy Brussels Party Pass ? Sous ce nom à rallonge se cache un bracelet qui vous permettra d’accéder gratuitement aux meilleures soirées de la capitale dans des lieux tels que le Mirano, le Bloody Louis, Madame Moustache, le You, le Fuse, la Bodega, et de nombreux autres clubs. Autre avantage non-négligeable, le pass donne droit à un guide des bonnes adresses bruxelloises, une entrée gratuite à l’Atomium et au Cinéma Galeries, un verre d’accueil à l’Office du Tourisme ainsi qu’à des goodies Made in Belgium.

Le prix du pass s’élève à 60 €. Plus d’infos sur : www.happybrussels.com





Un réveillon culturel

Comme l’année dernière, plusieurs théâtres de la capitale proposent des formules intéressantes pour la nouvelle année. L’occasion de passer un réveillon calme tout en sortant de chez soi. Le théâtre Le Public vous laisse le choix entre six spectacles différents, entre 18h30 et 21h. Des tarifs duo ont d’ailleurs été élaborés pour ceux qui désireraient assister à deux pièces. Après les représentations, le théâtre offre la possibilité de déguster un menu gastronomique. Quatre autres spectacles sont également à découvrir au centre culturel des Riches Claires, au théâtre des Martyrs et au Théâtre de Poche.