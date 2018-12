Les déhanchements rythmés dans la voiture de patrouille avec la musique techno à fond la caisse.

Le conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de la décision prise fin octobre au disciplinaire par la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles), d’écarter provisoirement deux policières de la brigade canine. Les inspectrices An L. et Cindy B. apparaissent sur une vidéo, ayant, lors d’une patrouille, des comportements de racisme et xénophobie.

(...)