Plusieurs chantiers d’envergure viennent de toucher à leur fin, comme ceux des tunnels Porte de Hal et Léopold II, celui du boulevard Général Jacques ou de la rue Lesbroussart à Ixelles, mais d'autres chantiers sont toujours en cours et risquent d’engendrer d’importants embarras de circulation lors de la rentrée. La DH vous propose un passage en revue des principaux chantiers perturbants qui risquent d’empoisonner la vie des automobilistes.

Les principaux chantiers de la rentrée © DR

Tunnel Porte de Hal

Le Tunnel Porte de Hal est rouvert dans les deux sens depuis ce vendredi matin. Il restera néanmoins fermé les nuits de 22h à 6h. La fin du chantier est prévue dans le courant du printemps 2019. Ces travaux sont nécessaires pour la sécurité des automobilistes et parce que le tunnel Porte de Hal est l’un des derniers tunnels de la capitale qui ne possède pas de paroi séparant les deux sens de circulation. De plus, après 35 années d’usage, ce tunnel nécessitait une rénovation intensive.

Tunnel Léopold II

Le tunnel est, depuis ce samedi, à nouveau accessible la journée. Il restera toutefois fermé de nuit, entre 22h et 6h, du dimanche au jeudi., durant toute l’année Il sera à nouveau totalement fermé durant les étés 2019 et 2020.

Tunnel Reyers

Les deux tunnels reliant l’E40 à Montgomery et celui reliant Meiser à l’E40 restent fermés à la circulation. Leur réouverture est prévue pour le début de l’année 2019. La meilleure solution pour quitter Bruxelles consiste à emprunter la chaussée de Louvain (depuis Meiser) ou l’avenue de Tervuren (depuis Montgomery). Le tunnel de l’E40 en direction de Meiser et celui reliant l’E40 en direction du centre-ville sont, eux, ouverts.

Avenue de Jette

Ce chantier est plus local, mais risque de créer d’importantes perturbations. Il s’inscrit dans le projet du tram 9 inauguré ce samedi, et des travaux en voirie, avec un réaménagement de façade à façade, doit encore être réalisé.

Place Madou

Le réaménagement de la place Madou sera terminé à la mi-septembre. Des travaux de finition doivent encore être réalisés. La circulation en direction de Saint-Josse passe par la chaussée de Louvain, tandis que celle en direction de la Petite Ceinture emprunte la rue Scailquin. Les travaux consistent en la création d’un nouvel espace public plus agréable : l’Esplanade Madou.

Place Fernand Cocq

La place Fernand Cocq, située le long de la chaussée d’Ixelles, va prochainement être réaménagée. La nouvelle place comptera 984 m2 de surface végétale, soit le double d’aujourd’hui. Dans ce cadre, les conduites d’eau, de gaz et d’électricité doivent être renouvelées. Les bandes de circulation vont être rétrécies, engendrant un impact non négligeable sur la circulation.

Tomberg

D’ici la fin septembre, le tram 94, qui sera rebaptisé en tram 8, sera prolongé de 2,2 km entre le Musée du Tram, actuel terminus, jusqu’à la station de métro Roodebeek. L’objectif étant de faire de cette dernière un pôle multimodal où se croiseront métro, tram et bus. D’ici l’inauguration, le passage de Stockel vers Tomberg, et vice-versa, sera difficile, les bandes de circulation étant rétrécies.

Avenue Franklin Roosevelt

La galère risque de continuer sur l’avenue Franklin Roosevelt, très fréquentée, qui est toujours en travaux, avec la construction d’une piste cyclable. Si les travaux vont bon train, ce sont surtout les voiries perpendiculaires qui vont poser problème car elles sont mises en cul-de-sac. Pour rappel, l’aménagement de l’avenue Roosevelt prévoit des pistes cyclables séparées, de chaque côté, entre les trottoirs et la zone d’arbres. Les travaux d’aménagement concernent toute l’avenue Franklin Roosevelt, depuis la chaussée de la Hulpe jusqu’au carrefour avec l’avenue du Congo et l’avenue Lloyd George. Le futur aménagement rencontre les objectifs de la Région de développer la pratique du vélo tout en augmentant la fluidité du trafic et la sécurité de tous les usagers. L’aménagement des pistes cyclables sécurisées se fait sur 2,5 km. Elles seront séparées, rehaussées et sécurisées, unidirectionnelles, situées de part et d’autre de l’avenue entre le stationnement le long de la voirie et les arbres (entre la chaussée de la Hulpe jusqu’au carrefour avec l’avenue du Congo et l’avenue Lloyd George). L’installation d’une zone tampon entre la piste cyclable et le stationnement pour éviter les portières est également prévue.

Porte de Ninove

Les travaux en cours Porte de Ninove, entrepris par Beliris, se poursuivront jusqu’à l’hiver 2019, et vont engendrer d’important embarras de circulation dans le quartier. Le projet consiste en l’aménagement d’un nouveau parc, et ce dans le but d’améliorer la qualité de vie en ville et revaloriser l’espace urbain, tout en encourageant les transports publics et les modes actifs (vélo, marche à pied, etc.). L’objectif est également d’alléger la pression sur les quartiers résidentiels (Pentagone, Molenbeek-Saint-Jean) par l’amélioration de la fluidité du trafic automobile sur la Petite Ceinture. Des pistes cyclables et de larges trottoirs seront aménagés.

Avenue de la Forêt

L’avenue de la Forêt, située dans la commune d’Ixelles, est en chantier jusqu’à la fin 2018. Les travaux consistent en un remplacement des voies de tram de la Stib ainsi qu’un réaménagement de façade à façade. L’impact sur la circulation est conséquent puisque l’avenue est totalement fermée à la circulation.

Dépôt Erasme

Le nouveau dépôt de la Stib, sous le boulevard Simonet, est en construction jusqu’à la fin de l’année, dans le prolongement de la station Erasme (ligne 5). Les bandes de circulation sont réduites à proximité du futur dépôt Erasme, mais les deux sens de circulation sur la route de Lennik et le boulevard Henri Simonet sont maintenus. Le stationnement existant (essentiellement dédié aux poids lourds) n’est plus possible pendant la durée du chantier en voirie. Enfin, tant la station-service Texaco que le parking Indigo restent accessibles à chaque phase des travaux.