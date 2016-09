Voici notre nouvelle Miss Bruxelles!

Bruxelles

Ce samedi soir, la finale de Miss Bruxelles pour Miss Belgique 2017, a eu lieu à l’hôtel Le Plaza. Après plusieurs défilés, des shows musicaux et des démonstrations de danse, Myriam Sahili a finalement reçu la couronne sur le coup de minuit. Originaire de Molenbeek-Saint-Jean, la jeune femme de 19 ans est parfaitement bilingue. Rencontre avec cette nouvelle Miss Bruxelles dotée d’une forte personnalité.

Comment te décrirais-tu en quelques mots ?

"Je suis quelqu’un avec un fort caractère, je dis souvent ce que je pense mais ce n’est pas méchamment. Mais à côté de ça, je suis très sensible aussi. Ça ne se voit pas vraiment donc quand j’ai une petite touche de sensibilité, les gens sont étonnés."

Es-tu encore aux études ?

"Oui. Je viens d’obtenir mon CESS et maintenant je vais étudier les langues et la communication à la Haute école néerlandophone Erasmus. J’ai toujours suivi ma scolarité en néerlandais."

Quels sont tes hobbys ?

"J’adore danser, passer du temps avec ma famille et mes amis et je suis aussi une grande fan de cinéma."

Cite-moi tes qualités et tes défauts.

"J’aime beaucoup aider les gens qui en ont besoin, j’ai un grand cœur et je suis sincère. Pour mes défauts, je suis un peu trop perfectionniste et je prends les choses trop à cœur. Quand ça ne va pas, je suis vite négative."

Ce concours t’a-t-il toujours attiré et si oui, pourquoi ?

"Oui. Quand j’étais jeune, j’avais déjà envie d’y participer mais avec l’école, c’était difficile. Cette fois-ci, comme c’était ma dernière année et que je savais que la finale du concours était après la remise de diplôme, tout était différent. Ensuite, c’était un challenge pour moi. Je voulais voir si j’allais y arriver. C’est une expérience enrichissante à tous niveaux. Même sans être élue, j’aurais quand même gagné quelque chose."

À part le couronnement, quel était le plus beau moment de l’aventure ?

"C’était ce soir, durant la cérémonie, quand nous avons dansé sur la chanson italienne car toutes les miss étaient réunies. Il y a eu une forte émotion et on a toutes pleuré. On était un groupe lié d’amitié. On n’a pas été jalouse l’une de l’autre ni eu de dispute et c’est très rare dans le concours."

Quels sont les endroits que tu fréquentes le plus à Bruxelles ?

"Bruxelles-Ville même. J’adore passer du temps dans les endroits touristiques comme la rue Neuve, la Grand-Place, la Bourse, la place de Brouckère, etc."

Penses-tu bien représenter Bruxelles ?

"Bien sûr ! Je suis née ici, j’y ai grandi et j’y ai toujours vécu. Je connais Bruxelles par cœur, à pied, en voiture, en transports. Et je m’y sens bien, je me sens chez moi."

Si tu pouvais inventer une nouvelle loi, quelle serait-elle ?

"Un jour de congé en plus pendant la semaine. Beaucoup de gens en auraient besoin je pense."