La police fédérale lance un avis de recherche pour un vol à main armée survenu en août dans une librairie de la place Rouppe.

Le jeudi 9 août 2018 à 17h10, un individu a commis un vol à main armée dans une librairie située Place Rouppe à Bruxelles. Sous la menace d’une arme à feu, l’employée a remis le contenu de la caisse à l’auteur et celui-ci a pris la fuite en direction de la rue de Tournai.

L’auteur est âgé entre 25 et 30 ans et est d’origine nord-africaine. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m70. Au moment des faits, il portait une veste à capuche à motifs « camouflage » bleus et blancs, un jean noir, des baskets et des lunettes de soleil.

Si vous avez des informations concernant cette affaire, veuillez contacter le numéro gratuit 0800/30.300