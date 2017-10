Les habitants du quartier de la place Keym à Watermael-Boitsfort ont certainement déjà croisé Marco, un SDF qui vit depuis près deux ans dans le parc tout proche de la Herronnière. Il a décidé d’investir un abri destiné au daim du parc après la disparition de l’animal. "Je suis arrivé ici car cette cabane était vide. J’ai décidé de l’arranger pour y vivre à défaut d’avoir un vrai domicile", explique Marco.

Une situation qui serait actuellement sur le point de changer puisque Marco risque une expulsion de sa cabane dans un court laps de temps. Bruxelles-Environnement a décidé de faire disparaître l’abri et donc le lieu de vie du sans-abri. "Je ne sais pas où je vais aller si la cabane est détruite. Tout le monde me connaît ici, c’est mon quartier", détaille Marco.

Une pétition a été lancée par certains habitants du quartier pour aider Marco à garder sa cabane et notamment à l’approche de l’hiver. Plusieurs dizaines de personnes l’ont déjà signée.

Les responsables du document demandent que Marco soit relogé si la cabane devait effectivement être détruite. Pour Marco, l’objectif n’est d’ailleurs pas de rester à tout prix dans son abri, mais de trouver un vrai logement. "C’est vrai que je vis ici, mais l’objectif n’est pas de rester dans cet abri à tout prix. Ce que je veux, c’est un logement avec une vraie adresse pour pouvoir travailler. Ça ne me dérangerait pas de quitter ma cabane, mais seulement si j’ai droit à un logement décent qui peut me permettre de me développer dans la société", raconte Marco.

Depuis son arrivée dans le minuscule abri, Marco affirme avoir rénové le lieu grâce à de la peinture et a même planté des fleurs et des arbustes à côté de son logement. Mais le grillage qu’il avait installé autour de sa cabane il y a 3 mois a inquiété Bruxelles-Environnement. "Je suis ingénieur en construction. Alors, je me suis dit que c’était une bonne idée de la remettre en état et de la décorer. Ils ont enlevé mon enclos malheureusement", détaille Marco.

Bruxelles-Environnement explique avoir déjà tenté de discuter avec le sans-abri pour qu’il change de lieu de vie mais sans succès. Des contacts ont aussi été pris entre l’administration régionale, le Samusocial et la commune de Watermael-Boitsfort pour trouver une solution. Un rendez-vous est d’ailleurs prévu entre les représentants de Marco et le bourgmestre, Olivier Deleuze (Ecolo).

Le cas de la cabane est actuellement traité dans une procédure juridique. Le dossier est entre les mains du juge de paix qui doit se prononcer sur l’évacuation des lieux et donc la destruction de l’abri.