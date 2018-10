La Liste du Bourgmestre aura donc 25 sièges, et le CDH en aura deux.

Après plusieurs jours de grand suspens, Olivier Maingain (Défi) vient d'annoncer qu'il reconduirait une majorité avec WolHuwe, poursuivant ainsi le travail de collaboration entamé en 2012 avec M. Jean-François Thayer (CDH) qui gardera un échevinat.

La majorité sera composée de 27 sièges, 25 pour la Liste du Bourgmestre, et deux pour le CDH dont le score aux élections ne permet pas plus d'élus. L'opposition aura, elle, dix sièges : 6 pour Ecolo et 4 pour le PS.

Les compétences des échevins seront définies la semaine prochaines, car même s'il s'agit d'une reconduite, quelques modifications seront amenées dans la distribution des compétences.